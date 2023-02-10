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В Латвии расширили перечень запрещенных российских сайтов

Пятница, 10 февраля 2023, 07:32

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) временно ограничил доступ к ряду связанных с российскими пропагандистскими СМИ сайтов (в основном под блокировку попали региональные зеркала Sputnik и RT) на территории Латвии до снятия санкций Европейского союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Решение принято в соответствии с Регламентом Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.

Ограничения распространяются на сайты, связанные с такими пропагандистскими СМИ, как Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish un Sputnik.

Таким образом, ограничен доступ к таким сайтам, как deutsch.rt.com, fr.rt.com, rtde.xyz, rtde.site, rtde.live, rtde.team, rtde.website, sputniknews. gr, sputniknews.cn, sputniknews.kz, lt.sputniknews.ru, oz.sputniknews-uz.com, baltnews.ru, sputnik.az, sputnik.kg, sputnik-abkhazia.info, sputnik-georgia.com, sputnik-ossetia.com, sputnik-tj.com.

Доступ также ограничен к дублированным зеркалам указанных сайтов.

Напомним, RT DE Productions, которая поставляла контент пропагандистскому телеканалу RT DE, вещавшему из Москвы на немецком языке, объявила о прекращении журналистской деятельности в Германии.

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