Серед політсил Польщі у рік виборів лідирує "Об’єднана правиця", на другому місці - "Громадянська платформа"

Серед політичних сил Польщі найвищу підтримку наразі зберігає "Об’єднана правиця" - коаліція правих партій, на другому місці з відривом близько 10% - "Громадянська платформа".

Як повідомляє PAP, про це свідчать результати соцопитування від Social Changes на замовлення ЗМІ, пише "Європейська правда".

Якби парламентські вибори проходили наступної неділі, 38% опитаних проголосували би за "Об’єднану правицю". Це на 3% більше, ніж у попередньому опитуванні.

29% підтримали би "Громадянську платформу", підтримка партії у попередньому опитуванні була аналогічною.

9% виборців голосували б за "Лівих", що на 1% менше, ніж раніше; за партію Шимона Головні "Польща 2050" - 8% (на 1% менше), за "Конфедерацію" - незмінно 7%, за "Польську коаліцію" - 6% (на 1% більше).

Правопопулісти Kukiz’15 отримали би 1%.

Загалом готовність йти на вибори висловили 61% опитаних.

Опитування проводилося методом CAWI 3-6 лютого по всій території країни з репрезентативною вибіркою, опитали 1063 респондентів.

Парламентські вибори у Польщі мають відбутися восени 2023 року.