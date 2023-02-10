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Серед політсил Польщі у рік виборів лідирує "Об’єднана правиця", на другому місці - "Громадянська платформа"

П'ятниця, 10 лютого 2023, 15:05

Серед політичних сил Польщі найвищу підтримку наразі зберігає "Об’єднана правиця" - коаліція правих партій, на другому місці з відривом близько 10% - "Громадянська платформа".

Як повідомляє PAP, про це свідчать результати соцопитування від Social Changes на замовлення ЗМІ, пише "Європейська правда".

Якби парламентські вибори проходили наступної неділі, 38% опитаних проголосували би за "Об’єднану правицю". Це на 3% більше, ніж у попередньому опитуванні. 

29% підтримали би "Громадянську платформу", підтримка партії у попередньому опитуванні була аналогічною. 

9% виборців голосували б за "Лівих", що на 1% менше, ніж раніше; за партію Шимона Головні "Польща 2050" - 8% (на 1% менше), за "Конфедерацію" - незмінно 7%, за "Польську коаліцію" - 6% (на 1% більше).

Правопопулісти Kukiz’15 отримали би 1%.

Загалом готовність йти на вибори висловили 61% опитаних. 

Опитування проводилося методом CAWI 3-6 лютого по всій території країни з репрезентативною вибіркою, опитали 1063 респондентів.   

Парламентські вибори у Польщі мають відбутися восени 2023 року. 

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Польща

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