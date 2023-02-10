Среди политсил Польши в год выборов лидирует "Объединенная правица", на втором месте - "Гражданская платформа"

Среди политических сил Польши самую высокую поддержку пока сохраняет "Объединенная правица" - коалиция правых партий, на втором месте с отрывом около 10% - "Гражданская платформа".

Как сообщает PAP, об этом свидетельствуют результаты соцопроса от Social Changes по заказу СМИ, пишет "Европейская правда".

Если бы парламентские выборы проходили в следующее воскресенье, 38% опрошенных проголосовали бы за "Объединенную правицу". Это на 3% больше, чем в предыдущем опросе.

29% поддержали бы "Гражданскую платформу", поддержка партии в предыдущем опросе была аналогичной.

9% избирателей голосовали бы за "Левых", что на 1% меньше, чем раньше; за партию Шимона Головни "Польша 2050" - 8% (на 1% меньше), за "Конфедерацию" - неизменно 7%, за "Польскую коалицию" - 6% (на 1% больше).

Правопопулисты Kukiz'15 получили бы 1%.

В общем готовность идти на выборы выразили 61% опрошенных.

Опрос проводился методом CAWI 3-6 февраля по всей территории страны с репрезентативной выборкой, опросили 1063 респондентов.

Парламентские выборы в Польше состоятся осенью 2023 года.