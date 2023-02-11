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Президент Фінляндії вірить, що країна може стати повноправним членом НАТО до липня

Субота, 11 лютого 2023, 11:47

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю STT.

Він зауважив, що якщо це не вийде вирішити до саміту у Вільнюсі, то це створить дуже багато питань. 

Саулі Нііністьо нагадав, що на початку шляху – навесні 2022 року – Гельсінкі і Стокгольму подавали сигнали про те, що вони можуть дуже швидко вступити до Альянсу, і те, що далі процес ускладнився, стало проблемою не лише Швеції і Фінляндії. 

"Звісно, я вже бачу, що для НАТО це вже проблема і країни НАТО також здивовані", - зазначив президент. 

Саулі Нііністьо висловився за те, аби і далі рухатися до членства у парі зі Швецією, попри те, що Туреччина нібито готова швидше ратифікувати членство Фінляндії. 

Говорячи про позицію Туреччини, він зазначив, що Фінляндія "навряд погодиться на якийсь публічний тиск за будь-яких обставин", та що на процес можуть вплинути якісь зрушення у двосторонніх перемовинах між Туреччиною і США. На його думку, позитивний вплив може мати   і набуття чинності новим шведським законодавством про боротьбу з тероризмом, що дозволило би Ердогану стверджувати, що тепер Швеція виконала домовленості. Варто зауважити, що на той час у Туреччині вже завершаться вибори і це теж може вплинути на думку Ердогана. 

Нагадаємо, для завершення процедури вступу ратифікувати членство Фінляндії і Швеції мають ще дві країни - Туреччина й Угорщина. На відміну від Анкари, яка давно озвучила публічні претензії до обох країн, Будапешт не висував ніяких умов для ратифікації, але не поспішає з нею. 

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Фінляндія Туреччина Розширення НАТО

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