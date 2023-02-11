Президент Фінляндії вірить, що країна може стати повноправним членом НАТО до липня

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю STT.

Він зауважив, що якщо це не вийде вирішити до саміту у Вільнюсі, то це створить дуже багато питань.

Саулі Нііністьо нагадав, що на початку шляху – навесні 2022 року – Гельсінкі і Стокгольму подавали сигнали про те, що вони можуть дуже швидко вступити до Альянсу, і те, що далі процес ускладнився, стало проблемою не лише Швеції і Фінляндії.

"Звісно, я вже бачу, що для НАТО це вже проблема і країни НАТО також здивовані", - зазначив президент.

Саулі Нііністьо висловився за те, аби і далі рухатися до членства у парі зі Швецією, попри те, що Туреччина нібито готова швидше ратифікувати членство Фінляндії.

Говорячи про позицію Туреччини, він зазначив, що Фінляндія "навряд погодиться на якийсь публічний тиск за будь-яких обставин", та що на процес можуть вплинути якісь зрушення у двосторонніх перемовинах між Туреччиною і США. На його думку, позитивний вплив може мати і набуття чинності новим шведським законодавством про боротьбу з тероризмом, що дозволило би Ердогану стверджувати, що тепер Швеція виконала домовленості. Варто зауважити, що на той час у Туреччині вже завершаться вибори і це теж може вплинути на думку Ердогана.

Нагадаємо, для завершення процедури вступу ратифікувати членство Фінляндії і Швеції мають ще дві країни - Туреччина й Угорщина. На відміну від Анкари, яка давно озвучила публічні претензії до обох країн, Будапешт не висував ніяких умов для ратифікації, але не поспішає з нею.

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