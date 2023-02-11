Президент Финляндии верит, что страна может стать полноправным членом НАТО до июля

Президент Финляндии Саули Ниинистё верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью STT.

Он отметил, что если это не получится решить до саммита в Вильнюсе, то это создаст очень много вопросов.

Саули Ниинистё напомнил, что в начале пути - весной 2022 года - Хельсинки и Стокгольму подавали сигналы о том, что они могут очень быстро вступить в Альянс, и то, что дальше процесс усложнился, стало проблемой не только Швеции и Финляндии.

"Конечно, я уже вижу, что для НАТО это уже проблема и страны НАТО также удивлены", - отметил президент.

Саули Ниинистё высказался за то, чтобы и дальше двигаться к членству в паре со Швецией, несмотря на то, что Турция якобы готова быстрее ратифицировать членство Финляндии.

Говоря о позиции Турции, он отметил, что Финляндия "вряд ли согласится на какое-то публичное давление при любых обстоятельствах", и что на процесс могут повлиять какие-то сдвиги в двусторонних переговорах между Турцией и США. По его мнению, положительное влияние может иметь и вступление в силу нового шведского законодательства о борьбе с терроризмом, что позволило бы Эрдогану утверждать, что теперь Швеция выполнила договоренности. Стоит также отметить, что к тому времени в Турции уже завершатся выборы и это тоже может повлиять на мнение Эрдогана.

Напомним, для завершения процедуры вступления ратифицировать членство Финляндии и Швеции должны еще две страны - Турция и Венгрия. В отличие от Анкары, которая давно озвучила публичные претензии к обеим странам, Будапешт не выдвигал никаких условий для ратификации, но не спешит с ней.

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