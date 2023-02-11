Анкара починає спецслідство щодо вщент зруйнованих будівель у зоні землетрусу, є перший затриманий

Органи влади Туреччини після катастрофічного землетрусу почали процедури для запуску спецрозслідування з метою з’ясувати міру відповідальності за загибель людей забудовників, чиї об'єкти після поштовхів повністю обвалилися.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

Міністерство юстиції Туреччини спрямувало листа прокурорам провінцій щодо заснування Офісів розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом. Передбачається, що слідство вестимуть у кожній провінції окремо, але за єдиною методологією. Слідчі повинні будуть у випадку кожної зруйнованої будівлі з’ясувати, які особи були проектувальниками, підрядниками на будівництві та відповідали за технічний нагляд.

Майбутні співробітники цих офісів мають займатися виключно цими питаннями і не відволікатись на інші справи. Крім того, з’явиться профільний заступник генпрокурора.

Для документації руйнувань "по гарячих слідах" створюють спеціальний експертний комітет, до складу якого мають увійти архітектори, геологи та інші експерти з дотичних сфер. До цього ж органу муніципалітети або управителі житлових комплексів повинні будуть передати усю проектно-технічну та дозвільну документацію, пов’язану з будівлею.

У випадку, коли зафіксовано однотипне руйнування будівель, збудованих тією самою компанією, справи можуть об’єднувати в одну.

Прокуратура Газіантепа вже заявила про початок розслідування щодо Мехмета Ертана Акая, який був підрядником у будівництві житлового комплексу Ayşe Mehmet Polat в Газіантепі, який повністю обвалився під час землетрусу. Акая вже затримали у Стамбулі. Його звинувачують у спричиненні загибелі людей через недбалість та неврахування вимог закону про зонування.

Зазначимо, у 2018 році у Туреччині провели так звану "амністію" незаконної забудови, що дозволила забудовникам сплатити певний внесок і легалізувати неоднозначні об’єкти, збудовані до 31 грудня 2017 року. Таке "перемир'я" між владою і забудовниками критикували за те, що це тільки підштовхне будівельний бізнес до подальшого нехтування законом.

Нагадаємо, ранок 11 лютого підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перевищувала 20 600, разом із загиблими у Сирії кількість жертв землетрусу наблизилася до 24 тисяч.