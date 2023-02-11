Анкара начинает разбирательство по разрушенным зданиям в зоне землетрясения, есть первый задержанный

Органы власти Турции после катастрофического землетрясения начали процедуры для запуска спецрасследования с целью выяснить меру ответственности за гибель людей застройщиков, чьи объекты после толчков полностью обвалились.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

Министерство юстиции Турции направило письмо прокурорам провинций с распоряжением создать Офисы расследования преступлений, связанных с землетрясением. Предполагается, что следствие будут вести в каждой провинции отдельно, но по единой методологии. Следователи должны будут в случае каждого разрушенного здания выяснить, какие лица были проектировщиками, подрядчиками на строительстве и отвечали за технический надзор.

Будущие сотрудники этих офисов должны заниматься исключительно этими вопросами и не отвлекаться на другие дела. Кроме того, появится профильный заместитель генпрокурора.

Для документации разрушений "по горячим следам" создают специальный экспертный комитет, в состав которого должны войти архитекторы, геологи и другие эксперты из смежных сфер. В этот же орган муниципалитеты или управляющие жилых комплексов должны будут передать всю проектно-техническую и разрешительную документацию, связанную со зданием.

В случае, когда зафиксировано однотипное разрушение зданий, построенных одной и той же компанией, дела могут объединять в одно.

Прокуратура Газиантепа уже заявила о начале расследования в отношении Мехмета Эртана Акая, который был подрядчиком в строительстве жилого комплекса Ayşe Mehmet Polat в Газиантепе, который полностью обрушился во время землетрясения. Акая уже задержали в Стамбуле. Его обвиняют в причинении гибели людей из-за халатности и неучета требований закона о зонировании.

Отметим, в 2018 году в Турции провели так называемую "амнистию" незаконной застройки, которая позволила застройщикам оплатить определенный взнос и легализовать объекты, построенные до 31 декабря 2017 года. Такое "перемирие" между властью и застройщиками критиковали за то, что это только подтолкнет строительный бизнес к дальнейшему пренебрежению законом.