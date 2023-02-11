Парламент Фінляндії готовий схвалити закони про вступ у НАТО до виборів у квітні

Усі парламентські партії, за винятком Союзу лівих сил, готові схвалити закони про вступ Фінляндії до НАТО ще до кінця терміну повноважень нинішнього парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Хоча партнер по правлячій коаліції Союз лівих сил виступає проти просування процесу вступу до НАТО без скандинавського сусіда Швеції, партія заявила, що задоволена рішенням більшості.

Попередня угода, досягнута на зустрічі лідерів партій у п'ятницю, означає, що парламент може затвердити законодавство, пов'язане зі вступом до НАТО, незважаючи на те, що Угорщина і Туреччина ще не ратифікували заяву Фінляндії про вступ.

Хоча торік парламент 188 голосами проти 8 проголосував за вступ Фінляндії до альянсу, окремий законопроєкт про членство в НАТО визначить деталі та терміни вступу Фінляндії.

Парламент ухвалить рішення з питання на основі висновку комітету у закордонних справах. Комітет ще не завершив свою роботу над складанням висновку, але члени комітету дотримуються єдиної думки щодо термінів ухвалення законодавства про НАТО.

Термін повноважень нинішнього складу парламенту закінчується в березні. На початку квітня у Фінляндії відбудуться парламентські вибори.

Якщо парламент проголосує за ратифікацію договорів, президент повинен подати заявку на вступ протягом трьох місяців, щойно всі члени НАТО також ратифікують заявку Фінляндії. Це фактично може призвести до набуття членства в НАТО Фінляндії раніше, ніж Швеції.

Для цього Туреччина та Угорщина повинні ратифікувати членство Фінляндії, а НАТО - офіційно запросити Фінляндію до членства в Альянсі.

Офіційно Фінляндія неодноразово підтверджувала, що хоче вступити до НАТО разом зі Швецією.