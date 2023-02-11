Парламент Финляндии готов одобрить законы о вступлении в НАТО до выборов в апреле

Все парламентские партии, за исключением Союза левых сил, готовы одобрить законы о вступлении Финляндии в НАТО еще до конца срока полномочий нынешнего парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Хотя партнер по правящей коалиции Союз левых сил выступает против продвижения процесса вступления в НАТО без скандинавского соседа Швеции, партия заявила, что удовлетворена решением большинства.

Предварительное соглашение, достигнутое на встрече лидеров партий в пятницу, означает, что парламент может утвердить законодательство, связанное с вступлением в НАТО, несмотря на то, что Венгрия и Турция еще не ратифицировали заявление Финляндии о вступлении.

Хотя в прошлом году парламент 188 голосами против 8 подавляющим большинством проголосовал за вступление Финляндии в альянс, отдельный законопроект о членстве в НАТО определит детали и сроки вступления Финляндии.

Парламент примет решение по вопросу на основе заключения комитета по иностранным делам. Комитет еще не завершил свою работу над составлением заключения, но члены комитета придерживаются единого мнения о сроках принятия законодательства о НАТО.

Срок полномочий нынешнего состава парламента истекает в марте. В начале апреля в Финляндии пройдут парламентские выборы.

Если парламент проголосует за ратификацию договоров, президент должен подать заявку на вступление в течение трех месяцев, как только все члены НАТО также ратифицируют заявку Финляндии. Это фактически может привести к получению членства в НАТО Финляндии раньше, чем Швеции.

Для этого Турция и Венгрия должны ратифицировать членство Финляндии, а НАТО - официально пригласить Финляндию к членству в Альянсе.

Официально Финляндия неоднократно подтверждала, что хочет вступить в НАТО вместе со Швецией.