У Німеччині повідомили про посилення іранського шпигунства після протестів

Уряд Німеччини визнав збільшення кількості випадків шпигунства з боку іранських спецслужб за іранцями у вигнанні, які проживають у Німеччині, після початку масових протестів торік.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Уряд заявив, що загальнонаціональні заворушення, викликані смертю молодої жінки, затриманої іранською поліцією моралі торік, призвели до "зростаючих ознак можливого шпигунства за опозиційними заходами та окремими особами" в Німеччині.

"Опозиційні групи та окремі особи... розглядаються правителями Ірану як загроза для подальшого існування режиму", - йдеться у відповіді уряду на запит інформації від крайньої лівої партії Linke.

Служба внутрішньої розвідки країни виявила 160 осіб, які мають зв'язки з Німеччиною, а також з іранською революційною гвардією.

Демонстрації, що вперше спалахнули у вересні у зв'язку зі смертю 22-річної курдської жінки, яку було взято під варту поліцією, що забезпечує дотримання суворих обмежень Ірану на жіночий одяг, перетворилися на найбільші протести за останні роки.