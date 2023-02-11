В Германии сообщили об усилении иранского шпионажа после протестов

Правительство Германии признало увеличение числа случаев шпионажа со стороны иранских спецслужб за иранцами в изгнании, проживающими в Германии, после начала массовых протестов в прошлом году.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Правительство заявило, что общенациональные волнения, вызванные смертью молодой женщины, задержанной иранской полицией нравов в прошлом году, привели к "растущим признакам возможного шпионажа за оппозиционными мероприятиями и отдельными лицами" в Германии.

"Оппозиционные группы и отдельные лица…рассматриваются правителями Ирана как угроза для дальнейшего существования режима", - говорится в ответе правительства на запрос информации от крайне левой партии Linke.

Служба внутренней разведки страны выявила 160 человек, имеющих связи с Германией, а также с иранской революционной гвардией.

Демонстрации, впервые вспыхнувшие в сентябре в связи со смертью 22-летней курдской женщины, которая была помещена под стражу полицией, обеспечивающей соблюдение строгих ограничений Ирана на женскую одежду, превратились в крупнейшие протесты за последние годы.