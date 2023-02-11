Данія закриє всі центри тестування на COVID-19 до кінця березня

Данія закриє всі центри тестування Covid-19, що залишилися, до кінця березня, однак, можливість пройти тестування на коронавірус збережеться.

Про це повідомляє The Local, пише "Європейська правда".

Центри тестування Covid-19, які були невід'ємною частиною повсякденного життя в 2020 і 2021 роках, повністю зникнуть у Данії до кінця березня.

Це рішення відображає обмежений попит на тестування Covid-19 через трохи менше ніж три роки після початку пандемії в країні.

Закриття фінансованих державою центрів тестування означає, що регіональні органи охорони здоров'я більше не отримуватимуть гроші від уряду для покриття операційних витрат на центри тестування.

З моменту появи у квітні 2020 року в данських центрах тестування Covid-19 було проведено близько 67 мільйонів тестів ПЛР, включно з 3,4 мільйона позитивних тестів, згідно з національними даними.

Приватні центри тестування на антитіла або "швидкого" тестування були поступово згорнуті та закриті торік після проведення близько 61 мільйона тестів.

Закриття решти центрів тестування не означає, що більше не можна буде пройти тестування на коронавірус. ПЛР-тести будуть пропонуватися в кабінетах лікарів загальної практики або лікарнях, якщо лікарі вважатимуть це за необхідне. Якщо медичних показань для проведення тесту немає, населенню буде рекомендовано використовувати самостійний тест.

Нагадаємо, у громадському транспорті Німеччини вперше за майже три роки дозволили їздити без масок.