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Дания закроет все центры тестирования на COVID-19 до конца марта

Суббота, 11 февраля 2023, 19:52

Дания закроет все оставшиеся центры тестирования Covid-19 к концу марта, однако, возможность пройти тестирование на коронавирус сохранится.

Об этом сообщает The Local, пишет "Европейская правда".

Центры тестирования Covid-19, которые были неотъемлемой частью повседневной жизни в 2020 и 2021 годах, полностью исчезнут в Дании к концу марта.

Это решение отражает ограниченный спрос на тестирование Covid-19 спустя чуть менее трех лет после начала пандемии в стране.

Закрытие финансируемых государством центров тестирования означает, что региональные органы здравоохранения больше не будут получать деньги от правительства для покрытия операционных расходов на центры тестирования.

С момента появления в апреле 2020 года в датских центрах тестирования Covid-19 было проведено около 67 миллионов тестов ПЦР, включая 3,4 миллиона положительных тестов, согласно национальным данным.

Частные центры тестирования на антитела или "быстрого" тестирования были постепенно свернуты и закрыты в прошлом году после проведения около 61 миллиона тестов.

Закрытие оставшихся центров тестирования не означает, что больше нельзя будет пройти тестирование на коронавирус. ПЦР-тесты будут предлагаться в кабинетах врачей общей практики или больницах, если врачи сочтут это необходимым. Если медицинских показаний для проведения теста нет, населению будет рекомендовано использовать самостоятельный тест.

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