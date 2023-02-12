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Пентагон повідомив деталі переговорів Резнікова і Остіна напередодні "Рамштайну"

Неділя, 12 лютого 2023, 09:42

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоно з міністром оборони України Олексієм Резніковим пріоритети контактної групи з питань оборони України, яка проведе засідання наступного тижня в Брюсселі.

Про це заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Райдера, йшлося про постачання засобів ППО і артилерії.

Остін і Резніков також обговорили важливість якнайшвидшої поставки озброєнь, які пообіцяли Україні на "Рамштайні" минулого місяця.

Резніков повідомив, що обговорив з Остіном ситуацію на фронті та пріоритети для наступного "Рамштайну".

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 14 лютого.

Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла 20 січня. 

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