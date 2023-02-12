Пентагон повідомив деталі переговорів Резнікова і Остіна напередодні "Рамштайну"
Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоно з міністром оборони України Олексієм Резніковим пріоритети контактної групи з питань оборони України, яка проведе засідання наступного тижня в Брюсселі.
Про це заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер, повідомляє "Європейська правда".
За словами Райдера, йшлося про постачання засобів ППО і артилерії.
Остін і Резніков також обговорили важливість якнайшвидшої поставки озброєнь, які пообіцяли Україні на "Рамштайні" минулого місяця.
Резніков повідомив, що обговорив з Остіном ситуацію на фронті та пріоритети для наступного "Рамштайну".
Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2023
We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.
🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦
All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.
Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 14 лютого.
Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла 20 січня.