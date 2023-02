Пентагон повідомив деталі переговорів Резнікова і Остіна напередодні "Рамштайну"

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоно з міністром оборони України Олексієм Резніковим пріоритети контактної групи з питань оборони України, яка проведе засідання наступного тижня в Брюсселі.

Про це заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Райдера, йшлося про постачання засобів ППО і артилерії.

Остін і Резніков також обговорили важливість якнайшвидшої поставки озброєнь, які пообіцяли Україні на "Рамштайні" минулого місяця.

Резніков повідомив, що обговорив з Остіном ситуацію на фронті та пріоритети для наступного "Рамштайну".

Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef

We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.

🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦

All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.

Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM