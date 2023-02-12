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Пентагон сообщил подробности переговоров Резникова и Остина накануне "Рамштайна"

Воскресенье, 12 февраля 2023, 09:42

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым приоритеты контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проведет заседание на следующей неделе в Брюсселе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает "Европейская правда".

По словам Райдера, речь шла о поставках средств ПВО и артиллерии.

Остин и Резников также обсудили важность скорейшей поставки вооружений, которые пообещали Украине на "Рамштайн" в прошлом месяце.

Резников сообщил, что обсудил с Остином ситуацию на фронте и приоритеты для следующего "Рамштайна".

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 14 февраля.

Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 20 января.

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