Пентагон сообщил подробности переговоров Резникова и Остина накануне "Рамштайна"
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым приоритеты контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проведет заседание на следующей неделе в Брюсселе.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает "Европейская правда".
По словам Райдера, речь шла о поставках средств ПВО и артиллерии.
Остин и Резников также обсудили важность скорейшей поставки вооружений, которые пообещали Украине на "Рамштайн" в прошлом месяце.
Резников сообщил, что обсудил с Остином ситуацию на фронте и приоритеты для следующего "Рамштайна".
Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2023
We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.
🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦
All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.
Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM
Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 14 февраля.
Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 20 января.