Пентагон сообщил подробности переговоров Резникова и Остина накануне "Рамштайна"

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым приоритеты контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проведет заседание на следующей неделе в Брюсселе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает "Европейская правда".

По словам Райдера, речь шла о поставках средств ПВО и артиллерии.

Остин и Резников также обсудили важность скорейшей поставки вооружений, которые пообещали Украине на "Рамштайн" в прошлом месяце.

Резников сообщил, что обсудил с Остином ситуацию на фронте и приоритеты для следующего "Рамштайна".

