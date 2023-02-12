Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження свого терміну повноважень

Неділя, 12 лютого 2023, 10:35

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг хоче залишити свій пост восени цього року.

Про це заявила його речниця Оана Лунгеску, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Spiegel.

 "Він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандату", - заявила Лунгеску у ніч на неділю.

Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного Столтенберга може бути знову продовжений на тлі війни Росії проти України.

Видання "Welt am Sonntag" повідомило з посиланням на дипломатичні джерела, що між 30 країнами була досягнута неофіційна домовленість про продовження його повноважень до квітня 2024 року.

У той же час дипломати зазначали, що ще одне продовження може створити враження, що НАТО не може домовитися про щось нове.

Востаннє термін повноважень Столтенберга був продовжений ще на рік до 30 вересня 2023 року  незабаром після російського вторгнення в Україну. 

Колишній глава уряду Норвегії ще минулого року хотів залишити пост і повернутися на батьківщину, щоб стати головою центрального банку.

Країни НАТО, за даними джерел, хочуть продовжити термін повноважень Столтенберга, оскільки він здобув "видатні досягнення для НАТО, особливо на тлі війни в Україні".

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Столтенберг Війна з РФ Розширення НАТО

Статті

Молдова оголошує "війну" сепаратистам: як планують переслідувати еліту Придністров’я та РФ

Виходячи із закону, мала би розпочатися економічна блокада Придністров’я а примирливі переговори з сепаратистами - змінитися на примус до реінтеграції...
10 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Податок для тих, хто заробляє на війні: чи обмежить ЄС доходи енергетичних гігантів

Повномасштабне вторгнення Росії стало ключовим чинником у формуванні умов для безпрецедентних прибутків найбільших нафтогазових компаній світу.
10 лютого 2023 — Cвітлана Романко, Razom We Stand

Зупинити наступні агресії: новий принцип світової безпеки, що просуває Україна

У сучасному міжнародному праві немає принципу превентивної допомоги державам, що перебувають під загрозою вторгнення.
9 лютого 2023 — Ерік Кучеренко, фахівець з міжнародного права