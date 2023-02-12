Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження свого терміну повноважень

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг хоче залишити свій пост восени цього року.

Про це заявила його речниця Оана Лунгеску, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Spiegel.

"Він не має наміру домагатися подальшого продовження свого мандату", - заявила Лунгеску у ніч на неділю.

Мандат Столтенберга вже тричі продовжували, він перебуває на посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного Столтенберга може бути знову продовжений на тлі війни Росії проти України.

Видання "Welt am Sonntag" повідомило з посиланням на дипломатичні джерела, що між 30 країнами була досягнута неофіційна домовленість про продовження його повноважень до квітня 2024 року.

У той же час дипломати зазначали, що ще одне продовження може створити враження, що НАТО не може домовитися про щось нове.

Востаннє термін повноважень Столтенберга був продовжений ще на рік до 30 вересня 2023 року незабаром після російського вторгнення в Україну.

Колишній глава уряду Норвегії ще минулого року хотів залишити пост і повернутися на батьківщину, щоб стати головою центрального банку.

Країни НАТО, за даними джерел, хочуть продовжити термін повноважень Столтенберга, оскільки він здобув "видатні досягнення для НАТО, особливо на тлі війни в Україні".

Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.