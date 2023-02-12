Генсек НАТО Столтенберг не хочет продления своего срока полномочий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет покинуть свой пост осенью этого года.

Об этом заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Spiegel.

"Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата", - заявила Лунгеску в ночь на воскресенье.

Мандат Столтенберга уже трижды продлевали, он находится в должности почти девять лет.

В последнее время неоднократно высказывались предположения, что срок полномочий 63-летнего Столтенберга может быть снова продлен на фоне войны России против Украины.

Издание "Welt am Sonntag" сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что между 30 странами была достигнута неофициальная договоренность о продлении его полномочий до апреля 2024 года.

В то же время дипломаты отмечали, что еще одно продление может создать впечатление, что НАТО не может договориться о чем-то новом.

Последний раз срок полномочий Столтенберга был продлен еще на год до 30 сентября 2023 года вскоре после российского вторжения в Украину.

Бывший глава правительства Норвегии еще в прошлом году хотел покинуть пост и вернуться на родину, чтобы стать главой центрального банка.

Страны НАТО, по данным источников, хотят продлить срок полномочий Столтенберга, поскольку он получил "выдающиеся достижения для НАТО, особенно на фоне войны в Украине".

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 1 октября 2014 года.









