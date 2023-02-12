В ООН очікують понад 50 тисяч жертв землетрусів у Туреччині та Сирії

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс очікує, що кількість загиблих в результаті потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, ймовірно, зросте удвічі або й більше.

Про це він розповів Sky News, пише "Європейська правда".

Станом на 12 лютого кількість жертв перевищила 28 тисяч. Гріффітс очікує, що буде підтверджено ще десятки тисяч смертей.

"Я думаю, що це важко точно оцінити, оскільки нам потрібно дістатися під завали, але я впевнений, що це (число) подвоїться або навіть більше… Це жахливо. Природа завдає удару у відповідь дуже жорстоким чином", - сказав він ісля поїздки до міста Кахраманмараш у Туреччині, епіцентру першого землетрусу.

"Ми ще не почали підраховувати кількість загиблих", - додав він.

6 лютого серія сильних землетрусів вразила південь Туреччини та північ Сирії, а потім відбулися сотні подальших поштовхів. Команди рятувальників досі шукають тих, хто вижив.

Нині увага турецької влади зосередилася на тому, хто винен у тому, що у сейсмонебезпечному регіоні не провели необхідну підготовку на випадок стихійного лиха. В країні вже видали понад сотню ордерів на арешт через неякісну забудову у зоні землетрусів.

Міністерство юстиції Туреччини оголосило про заплановане створення бюро розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом.





