В ООН ожидают более 50 тысяч жертв землетрясений в Турции и Сирии

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ожидает, что количество погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии, вероятно, возрастет вдвое или даже больше.

Об этом он рассказал Sky News, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 12 февраля количество жертв превысило 28 тысяч. Гриффитс ожидает, что будет подтверждено еще десятки тысяч смертей.

"Я думаю, что это трудно точно оценить, поскольку нам нужно забраться под завалы, но я уверен, что это (число) удвоится или даже больше... Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом", - сказал он после поездки в город Кахраманмараш в Турции, эпицентр первого землетрясения.

"Мы еще не начали подсчитывать количество погибших", - добавил он.

6 февраля серия сильных землетрясений поразила юг Турции и север Сирии, а затем произошли сотни последующих толчков. Команды спасателей до сих пор ищут выживших.

Сейчас внимание турецких властей сосредоточилось на том, кто виноват в том, что в сейсмоопасном регионе не провели необходимую подготовку на случай стихийного бедствия. В стране уже выдали более сотни ордеров на арест из-за некачественной застройки в зоне землетрясений.

Министерство юстиции Турции объявило о запланированном создании бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением.