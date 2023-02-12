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Кіпр обрав президентом колишнього очільника МЗС

Неділя, 12 лютого 2023, 19:51

Колишній очільник міністерства закордонниз справ Кіпру Нікос Христодулідес стане новим президентом країни. 

Про це свідчить результат підрахунку 100% голосів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Христодулідес отримав 51,91% голосів, а його опонент, кар’єрний дипломат Андреас Мавройянніс, який є колишнім головним переговорником на мирних переговорах з турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН - 48,09%.

Христодулідес стане восьмим президентом середземноморської держави. 

Він вирішуватиме, як вийти з глухого кута в переговорах про возз’єднання етнічно розколотого острова, а також як боротися із нелегальною міграцією, трудовими суперечками та працюватиме над відновленням заплямованого корупційними скандалами іміджу країни.

Кіпр був розділений після турецького вторгнення в 1974 році.

Останній раунд мирних переговорів щодо возз’єднання Кіпру провалився в середині 2017 року. Христодулідес каже, що хоче відновити переговори, але вважає за необхідне переглянути регуляторні рамки ООН,запропоновані в 2017 році.

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Кіпр ЄвроЖиття

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