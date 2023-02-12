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Кипр избрал президентом бывшего главу МИД

Воскресенье, 12 февраля 2023, 19:51

Бывший глава министерства иностранных дел Кипра Никос Христодулидес станет новым президентом страны. 

Об этом свидетельствует результат подсчета 100% голосов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Христодулидес получил 51,91% голосов, а его оппонент, карьерный дипломат Андреас Мавройяннис, который является бывшим главным переговорщиком на мирных переговорах с турками-киприотами и бывшим постоянным представителем Кипра в ООН - 48,09%.

Христодулидес станет восьмым президентом средиземноморского государства. 

Он будет решать, как выйти из тупика в переговорах о воссоединении этнически расколотого острова, а также как бороться с нелегальной миграцией, трудовыми спорами и работать над восстановлением запятнанного коррупционными скандалами имиджа страны.

Кипр был разделен после турецкого вторжения в 1974 году.

Последний раунд мирных переговоров по воссоединению Кипра провалился в середине 2017 года. Христодулидес говорит, что хочет возобновить переговоры, но считает необходимым пересмотреть регуляторные рамки ООН, предложенные в 2017 году.

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Кипр ЕвроЖизнь

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