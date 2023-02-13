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У Швеції довелося викинути 8,5 млн доз ковід-вакцини через спадання інтересу до вакцинації

Понеділок, 13 лютого 2023, 08:30

У Швеції довелося викинути близько 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу - приблизно п’яту частину з того, що країна закуповувала для імунізації від Covid-19.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sveriges Radio, цитуючи колишнього національного координатора з питань вакцинації Річарда Бегстрьома.

За його словами, головною причиною стало спадання інтересу до ревакцинації після того, як країна пройшла найгірший період епідемії коронавірусу.

"Найбільші об’єми - це дози, до яких люди не виявили інтересу, тобто третіх, четвертих або п’ятих (бустерів). Їх закупили завчасно, і тепер їх довелося утилізувати", - зазначив він. 

Нагадаємо, на початку осені 2022 року Швеція подарувала Україні понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech, адаптованої до штаму "Омікрон".  

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Швеція Коронавірус

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