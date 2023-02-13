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В Швеции пришлось утилизировать 8,5 млн доз ковид-вакцины из-за падения интереса к вакцинации

Понедельник, 13 февраля 2023, 08:30

В Швеции пришлось утилизировать около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса - примерно пятую часть из того, что страна закупала для иммунизации от Covid-19.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sveriges Radio, цитируя бывшего национального координатора по вопросам вакцинации Ричарда Бегстрёма.

По его словам, главной причиной стало падение интереса к ревакцинации после того, как страна прошла худший период эпидемии коронавируса.

"Самые большие объемы - это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьи, четвертые или пятые (бустеры). Их закупили заблаговременно, и теперь их пришлось утилизировать", - отметил он.

Напомним, в начале осени 2022 года Швеция подарила Украине более 500 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech, адаптированной к штамму "Омикрон".

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Швеция Коронавирус

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