В Швеции пришлось утилизировать 8,5 млн доз ковид-вакцины из-за падения интереса к вакцинации

В Швеции пришлось утилизировать около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса - примерно пятую часть из того, что страна закупала для иммунизации от Covid-19.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sveriges Radio, цитируя бывшего национального координатора по вопросам вакцинации Ричарда Бегстрёма.

По его словам, главной причиной стало падение интереса к ревакцинации после того, как страна прошла худший период эпидемии коронавируса.

"Самые большие объемы - это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьи, четвертые или пятые (бустеры). Их закупили заблаговременно, и теперь их пришлось утилизировать", - отметил он.

Напомним, в начале осени 2022 года Швеция подарила Украине более 500 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech, адаптированной к штамму "Омикрон".