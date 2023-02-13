У Туреччині рятувальники ще знаходять людей, які вижили після тижня під завалами

У Туреччині рятувальники ще знаходять під завалами людей, які вижили і дочекались допомоги майже через тиждень після руйнівного землетрусу.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

40-річну Сібель Кая врятували з-під завалів п’ятиповерхового будинку у Газіантепі через 170 годин після землетрусу.

(VIDEO) Sibel Kaya, 40, was pulled from rubble 170 hours after massive earthquakes in Türkiye



• Rescued a week after earthquakes

• She is from SE province of Gaziantep

• Pulled out from under wreckage of 5-story building



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Ще близько десятка людей витягли живими протягом попередньої доби. Врятованим від 7 до 62 років, вони пробули під руїнами близько 160 годин.

На цей час у Туреччині підтвердили загибель 29605 людей. Разом із загиблими у Сирії, лише підтверджених смертей внаслідок землетрусу вже більше 33 тисяч. В ООН допускають, що під завалами може бути ще стільки ж людей.

Нагадаємо, у понеділок минув рівно тиждень від руйнівного землетрусу 6 лютого. Магнітуда основного поштовху рано вранці становила 7,7, близько опівдня поштовхи повторилися з магнітудою 7,6.

У Ердогана анонсували масштабне розслідування для з’ясування, якою мірою забудовники поділяють відповідальність за трагедію, тому що серед вщент зруйнованих будинків багато новобудов; вже почалися перші арешти.