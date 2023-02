У Туреччині рятувальники ще знаходять людей, які вижили після тижня під завалами

У Туреччині рятувальники ще знаходять під завалами людей, які вижили і дочекались допомоги майже через тиждень після руйнівного землетрусу.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

40-річну Сібель Кая врятували з-під завалів п’ятиповерхового будинку у Газіантепі через 170 годин після землетрусу.

(VIDEO) Sibel Kaya, 40, was pulled from rubble 170 hours after massive earthquakes in Türkiye



• Rescued a week after earthquakes

• She is from SE province of Gaziantep

• Pulled out from under wreckage of 5-story building



