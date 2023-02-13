В Турции спасатели еще находят людей, выживших после недели под завалами

В Турции спасатели еще находят под завалами людей, которые выжили и дождались помощи почти через неделю после разрушительного землетрясения.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

40-летнюю Сибель Кая спасли из-под завалов пятиэтажного дома в Газиантепе через 170 часов после землетрясения.

(VIDEO) Sibel Kaya, 40, was pulled from rubble 170 hours after massive earthquakes in Türkiye



• Rescued a week after earthquakes

• She is from SE province of Gaziantep

• Pulled out from under wreckage of 5-story building



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Еще около десятка человек вытащили живыми в течение предыдущих суток. Спасенным от 7 до 62 лет, они пробыли под руинами около 160 часов.

В настоящее время в Турции подтвердили гибель 29 605 человек. Вместе с погибшими в Сирии, только подтвержденных смертей в результате землетрясения уже более 33 тысяч. В ООН допускают, что под завалами может быть еще столько же людей.

Напомним, в понедельник прошла ровно неделя с разрушительного землетрясения 6 февраля. Магнитуда основного толчка рано утром составляла 7,7, около полудня толчки повторились с магнитудой 7,6.

У Эрдогана анонсировали масштабное расследование для выяснения, в какой степени застройщики разделяют ответственность за трагедию, потому что среди полностью разрушенных домов много новостроек; уже начались первые аресты.