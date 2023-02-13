Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі на лікування за кордон

Європарламент 15 лютого розгляне резолюцію щодо переведення експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомило видання "Грузия Online", пише "Європейська правда".

15 лютого депутати голосуватимуть за резолюцію, підготовлену п'ятьма політичними групами - "Європейською народною партією", "Renew Group", "Соціал-демократами", "Зеленими/Європейським вільним альянсом", "Групою європейських консерваторів і реформаторів".

Усі п'ять груп закликають перевести політика на лікування за кордон. У резолюції наголошується, що тільки реальна реформа правосуддя дасть Грузії змогу подолати поляризацію в політиці, ЗМІ, бізнесі та суспільстві і посприяє виконанню головних рекомендацій ЄС для отримання статусу кандидата.

Текст резолюції від "Renew Group" також закликає президента Зурабішвілі скористатися конституційним правом для вирішення питання Саакашвілі.

Підготовлений "Групою європейських консерваторів і реформаторів" і "Європейською народною партією" текст вказує на "особисту роль олігарха Бідзіни Іванішвілі" в погіршенні стану Саакашвілі і закликає ввести проти нього санкції.

Остаточний текст резолюції стане відомий на голосуванні 15 лютого.

Раніше Польща запропонувала грузинському уряду прийняти на лікування Саакашвілі.

Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.





