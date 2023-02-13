Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Европарламент рассмотрит резолюцию о переводе Саакашвили на лечение за границу

Понедельник, 13 февраля 2023, 20:52

Европарламент 15 февраля рассмотрит резолюцию о переводе экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщило издание "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

15 февраля депутаты будут голосовать за резолюцию, подготовленную пятью политическими группами - "Европейской народной партией", "Renew Group", "Социал-демократами", "Зелеными/Европейским свободным альянсом", "Группой европейских консерваторов и реформаторов".

Все пять групп призывают перевести политика на лечение за границу. В резолюции отмечается, что только реальная реформа правосудия позволит Грузии преодолеть поляризацию в политике, СМИ, бизнесе и обществе и поспособствует выполнению главных рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата.

Текст резолюции от "Renew Group" также призывает президента Зурабишвили воспользоваться конституционным правом для решения вопроса Саакашвили.

Подготовленный "Группой европейских консерваторов и реформаторов" и "Европейской народной партией" текст указывает на "личную роль олигарха Бидзины Иванишвили" в ухудшении состояния Саакашвили и призывает ввести против него санкции.

Окончательный текст резолюции станет известен на голосовании 15 февраля.

Ранее Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение Саакашвили.

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

МИД Украины заявил, что разочарован решением суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент Грузия

Статьи

Молдова с переворотом: зачем Санду меняет премьера под угрозой гибридного нападения РФ

"План предусматривает диверсии военных, переодетых в гражданское. Они планируют нападения на госучреждения и захват заложников", – заявила президент Молдовы.
13 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Два года пенсии, возмутившие Францию: приведут ли масштабные протесты к роспуску парламента

Меньше чем за месяц во Франции прошли четыре общенациональных протестных акции против пенсионной реформы. Правительство не готово идти на уступки.
13 февраля 2023 — RFI

Атака фейками: как РФ пытается повлиять на исход выборов в Эстонии

Россия активно использует пропаганду и фейки, чтобы повлиять на результат парламентских выборов в дружественной Украине Эстонии.
13 февраля 2023 — Владимир Сазонов, для Европейской правды