Европарламент рассмотрит резолюцию о переводе Саакашвили на лечение за границу

Европарламент 15 февраля рассмотрит резолюцию о переводе экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщило издание "Грузия Online", пишет "Европейская правда".

15 февраля депутаты будут голосовать за резолюцию, подготовленную пятью политическими группами - "Европейской народной партией", "Renew Group", "Социал-демократами", "Зелеными/Европейским свободным альянсом", "Группой европейских консерваторов и реформаторов".

Все пять групп призывают перевести политика на лечение за границу. В резолюции отмечается, что только реальная реформа правосудия позволит Грузии преодолеть поляризацию в политике, СМИ, бизнесе и обществе и поспособствует выполнению главных рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата.

Текст резолюции от "Renew Group" также призывает президента Зурабишвили воспользоваться конституционным правом для решения вопроса Саакашвили.

Подготовленный "Группой европейских консерваторов и реформаторов" и "Европейской народной партией" текст указывает на "личную роль олигарха Бидзины Иванишвили" в ухудшении состояния Саакашвили и призывает ввести против него санкции.

Окончательный текст резолюции станет известен на голосовании 15 февраля.

Ранее Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение Саакашвили.

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

МИД Украины заявил, что разочарован решением суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.