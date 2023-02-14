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Українські рятувальники у Туреччині врятували жінку, яка провела 9 днів під завалами

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Вівторок, 14 лютого 2023, 20:39

Українські рятувальники, які працюють на місці землетрусу в Туреччині, врятували жінку, яка провела дев’ять днів під завалами.

Про це повідомляє ДСНС України на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда"

"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

 

Це сталося у м. Антак'я, де група зведеного загону ДСНС виконувала пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Туреччині за останніми даними загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя.

Посольство України в Туреччині вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

Незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

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