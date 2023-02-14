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Украинские спасатели в Турции спасли женщину, которая провела 9 дней под завалами

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Вторник, 14 февраля 2023, 20:39

Украинские спасатели, которые работают на месте землетрясения в Турции, спасли женщину, которая провела девять дней под завалами.

Об этом сообщает ГСЧС Украины на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда"

"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и освободили из-под завалов женщину, которая выжила после разрушения жилого дома", - говорится в сообщении.

 

Это произошло в городе Антакья, где группа сводного отряда ГСЧС выполняла поисково-спасательную миссию на одном из самых тяжелых направлений.

Напомним, в результате землетрясения в Турции по последним данным погибли пять граждан Украины, в частности семья из Запорожья.

Посольство Украины в Турции принимает меры для подготовки репатриации тел погибших.

Вскоре дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.

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Турция стихийные бедствия

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