У США допускають, що шпигунська повітряна куля Китаю могла справді збитися з маршруту

Збита на східному узбережжі США повітряна куля, яку Штати вважають шпигунським апаратом Китаю, могла справді збитися з початкового маршруту через негоду.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, пише "Європейська правда".

Видання дізналося від поінформованих джерел, що на той час, коли апарат залетів у повітряний простір США, американські фахівці стежили за ним вже майже тиждень - відколи його запустили з острова Хайнань біля південного узбережжя Китаю.

Такі повітряні кулі запускають за програмою, якою частково керують китайські повітряні сили. Апарат рухається частково у природний спосіб, на повітряних потоках, але при цьому має пропелери і "кермо", які дозволяють дистанційно коригувати його курс.

Апарат початково летів курсом, з яким мав опинитися над островом Гуам, заморською територією США у Тихому океані, де нібито вже неодноразово помічали подібні апарати КНР, вочевидь, у спробі дізнатися більше про розміщені там американські об’єкти.

Проте на цьому шляху до Гуаму кулю несподівано розвернуло і понесло на північ, тож аналітики тепер допускають, що Китай і справді не мав наміру, щоб апарат опинився над материковою територією США. Повітряна куля опинилась на півночі Тихого океану, мандрувала над Алеутськими островами, а потім над Канадою, де сильні північні вітри, схоже, знову понесли апарат на південь, внаслідок чого куля опинилася над континентальною частиною США.

Фахівці не впевнені, чи зміна курсу сталася зумисно, чи випадково, але переконані, що повітряна куля несла обладнання для збору даних. Деякі також вважають, що навіть якщо апарат опинився над континентальною територією США неумисно, то далі цим вирішили скористатись і його поява над ядерними об’єктами у Монтані навряд могла бути випадковою.

Щодо інших трьох збитих апаратів, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі сказав, що розвідка працює у тому числі з версією, що це були якісь комерційні або дослідницькі зонди.

Нагадаємо, над територією Північної Америки за останній час збили чотири об’єкти, лише один з яких чітко ідентифікували як повітряну кулю. Американські фахівці виловили з океану чимало уламків обладнання, яке було на ній, та досліджують їх.

Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.