В США допускают, что шпионский воздушный шар Китая мог действительно сбиться с маршрута

Сбитый на восточном побережье США воздушный шар, который Штаты считают шпионским аппаратом Китая, мог действительно сбиться с первоначального маршрута из-за непогоды.

Об этом говорится в материале The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Издание узнало от информированных источников, что в то время, когда аппарат залетел в воздушное пространство США, американские специалисты следили за ним уже почти неделю - с тех пор как его запустили с острова Хайнань у южного побережья Китая.

Такие воздушные шары запускают в рамках программы, которой частично управляют китайские воздушные силы. Аппарат движется частично естественным способом, на воздушных потоках, но при этом имеет пропеллеры и "руль", которые позволяют дистанционно корректировать его курс.

Аппарат изначально летел курсом, по которому должен был оказаться над островом Гуам, заморской территорией США в Тихом океане, где якобы уже неоднократно замечали подобные аппараты КНР, очевидно, в попытке узнать больше о размещенных там американских объектах.

Однако на этом пути к Гуаму шар неожиданно развернуло и понесло на север, поэтому аналитики теперь допускают, что Китай действительно не намеревался, чтобы аппарат оказался над материковой территорией США. Воздушный шар оказался на севере Тихого океана, путешествовал над Алеутскими островами, а затем над Канадой, где сильные северные ветры, похоже, снова понесли аппарат на юг, в результате чего шар оказался над континентальной частью США.

Специалисты не уверены, изменение курса произошло умышленно или случайно, но убеждены, что воздушный шар нес оборудование для сбора данных. Некоторые также считают, что даже если аппарат оказался над континентальной территорией США непреднамеренно, то дальше этим решили воспользоваться и его появление над ядерными объектами в Монтане вряд ли могло быть случайным.

Относительно других трех сбитых аппаратов, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что разведка работает в том числе с версией, что это были какие-то коммерческие или исследовательские зонды.

Напомним, над территорией Северной Америки за последнее время сбили четыре объекта, только один из которых четко идентифицировали как воздушный шар. Американские специалисты выловили из океана часть обломков оборудования, которое было на нем, и исследуют их.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.