НАТО постійно стежить за використанням наданої Україні зброї – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу постійно обговорюють з Україною питання підзвітності військової допомоги, яку їй надають.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це він заявив журналістам у середу на пресконференції після міністерської зустрічі НАТО.

"Найкращий доказ того, що підтримка Україні працює і допомагає їй, – це прогрес України на полі бою. Союзники, звісно, постійно працюють з Україною, аби впевнитись, що все фінансування опиняється там, де повинне", – сказав генсек НАТО.

Він уточнив, що і Альянс, і держави-члени "перебувають у тісному зв’язку з Україною весь час, аби гарантувати, що необхідна підзвітність і прозорість існує".

Як повідомлялось, під час засідання Контактної групи з оборони України у вівторок ішлося, серед інших питань, про те, як забезпечити більшу підзвітність щодо обліку зброї, яка надається партнерами для війни проти Росії.

"Сьогодні була доповідь, зокрема, що перевірки за сучасними натівськими системами, які ми застосовуємо – це насамперед система LOGFAS. Ми запросили будь-яку країну, якщо є потреба, перевірити аж до підрозділу, до батальйону, місце, де розташована зброя від їхньої країни", – розповів журналістам міністр оборони Олексій Резніков.

Більше про підсумки засідання в Брюсселі читайте тут: "Рамштайн" без літаків, але з надією: як союзники готуватимуть Україну до наступу