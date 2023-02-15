НАТО постоянно следит за использованием предоставленного Украине оружия - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса постоянно обсуждают с Украиной вопрос подотчетности военной помощи, которую ей предоставляют.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом он заявил журналистам в среду на пресс-конференции после министерской встречи НАТО.

"Лучшее доказательство того, что поддержка Украины работает и помогает ей, - это прогресс Украины на поле боя. Союзники, конечно, постоянно работают с Украиной, чтобы убедиться, что все финансирование оказывается там, где должно", - сказал генсек НАТО.

Он уточнил, что и Альянс, и государства-члены "находятся в тесной связи с Украиной все время, чтобы гарантировать, что необходимая подотчетность и прозрачность существует".

Как сообщалось, во время заседания Контактной группы по обороне Украины во вторник речь шла, среди других вопросов, о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, которое предоставляется партнерами для войны против России.

"Сегодня был доклад, в частности, что проверки по современным натовскими системами, которые мы применяем - это прежде всего система LOGFAS. Мы пригласили любую страну, если есть необходимость, проверить вплоть до подразделения, до батальона, место, где расположено оружие от их страны", - рассказал журналистам министр обороны Алексей Резников.

Больше об итогах заседания в Брюсселе читайте здесь: "Рамштайн" без самолетов, но с надеждой: как союзники будут готовить Украину к наступлению