Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Санду: про відмову Молдови від нейтралітету поки не йдеться

Четвер, 16 лютого 2023, 07:33

Президентка Молдови Мая Санду зауважила, що Молдова поки не ставить питання про відмову від свого нейтрального статусу, але має думати про те, як подбати про безпеку країни.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі румунського телебачення.

"Зараз не стоїть питання про відмову від нейтралітету – тому що він прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати останні соцопитування, можна побачити, що більшість громадян, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. Ми поважаємо цей вибір громадян", - зазначила Санду.

Вона зауважила, що при цьому влада має боротися з маніпулятивними твердженнями, що нейтральний статус Молдови не дозволяє їй зміцнювати обороноздатність. 

"Також ми маємо продовжити серйозне обговорення, що маємо робити, щоб захистити себе, чи можемо ми самостійно забезпечити мир і безпеку", - зазначила президентка. 

Нагадаємо, Санду 13 лютого розкрила деталі "плану Кремля", про який попередила Україна – Росія нібито планувала за допомогою протестів опозиції та залучення засланих диверсантів з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

Детальніше про це, зокрема про перспективи курсу Молдови на НАТО – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова

Статті

Блокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю

Різкі дії Варшави мають покласти край періоду, коли ЄС намагався не провокувати Лукашенка, в тому числі не поширюючи на Білорусь дію нових санкцій.
15 лютого 2023 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Поперед Швеції в НАТО: чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці

Конфлікт із Туреччиною створив чималі проблеми для вступу Швеції до НАТО. Чи піде Фінляндія на вступ до Альянсу окремо від сусідки?
15 лютого 2023 — Марія Ємець, Європейська правда

"Рамштайн" без літаків, але з надією: як союзники готуватимуть Україну до наступу

Україна має бути готовою до контрнаступу навесні – адже час починає поступово грати проти Києва та Заходу.
15 лютого 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда, з Брюсселя