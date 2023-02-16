Санду: про відмову Молдови від нейтралітету поки не йдеться

Президентка Молдови Мая Санду зауважила, що Молдова поки не ставить питання про відмову від свого нейтрального статусу, але має думати про те, як подбати про безпеку країни.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі румунського телебачення.

"Зараз не стоїть питання про відмову від нейтралітету – тому що він прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати останні соцопитування, можна побачити, що більшість громадян, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. Ми поважаємо цей вибір громадян", - зазначила Санду.

Вона зауважила, що при цьому влада має боротися з маніпулятивними твердженнями, що нейтральний статус Молдови не дозволяє їй зміцнювати обороноздатність.

"Також ми маємо продовжити серйозне обговорення, що маємо робити, щоб захистити себе, чи можемо ми самостійно забезпечити мир і безпеку", - зазначила президентка.

Нагадаємо, Санду 13 лютого розкрила деталі "плану Кремля", про який попередила Україна – Росія нібито планувала за допомогою протестів опозиції та залучення засланих диверсантів з Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

Детальніше про це, зокрема про перспективи курсу Молдови на НАТО – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ



