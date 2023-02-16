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Санду: вопрос об отказе Молдовы от нейтралитета не стоит

Четверг, 16 февраля 2023, 07:33

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Молдова пока не ставит вопрос об отказе от своего нейтрального статуса, но должна думать о том, как позаботиться о безопасности страны.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире румынского телевидения.

"Сейчас не стоит вопрос об отказе от нейтралитета - потому что он прописан в Конституции Молдовы. И если проанализировать последние соцопросы, можно увидеть, что большинство граждан по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. Мы уважаем этот выбор граждан", - отметила Санду.

Она отметила, что при этом власть должна бороться с манипулятивными утверждениями, что нейтральный статус Молдовы не позволяет ей укреплять обороноспособность.

"Также мы должны продолжить серьезное обсуждение, что должны делать, чтобы защитить себя, можем ли мы самостоятельно обеспечить мир и безопасность", - отметила президент.

Напомним, Санду 13 февраля раскрыла детали "плана Кремля", о котором предупредила Украина - Россия якобы планировала с помощью протестов оппозиции и привлечения засланных диверсантов из России, Беларуси, Сербии и Черногории, атаки на правительственные здания и смену власти в Молдове.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

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Молдова

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