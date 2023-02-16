Винищувачі США вдруге за два дні перехопили російські військові літаки поблизу Аляски

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів 14 лютого перехопили чотири російські літаки - Ту-95, Су-30 і Су-35 - поблизу Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні в Twitter Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір", - йдеться у заяві.

"Така російська активність поблизу північноамериканського повітряного простору відбувається регулярно і не розглядається як загроза, а також не вважається провокаційною. Командування NORAD передбачало цю російську активність і, в результаті нашого планування, були готові перехопити її", - йдеться у заяві.

Це вже друге схоже перехоплення російських літаків за останні два дні. Перше сталося 13 лютого.

В останнє десятиліття NORAD здійснював в середньому сім перехоплень російських військових літаків за рік.