Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Винищувачі США вдруге за два дні перехопили російські військові літаки поблизу Аляски

Четвер, 16 лютого 2023, 20:56

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів 14 лютого перехопили чотири російські літаки - Ту-95, Су-30 і Су-35 - поблизу Аляски.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні в Twitter Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір", - йдеться у заяві.

"Така російська активність поблизу північноамериканського повітряного простору відбувається регулярно і не розглядається як загроза, а також не вважається провокаційною. Командування NORAD передбачало цю російську активність і, в результаті нашого планування, були готові перехопити її", - йдеться у заяві.

Це вже друге схоже перехоплення російських літаків за останні два дні. Перше сталося 13 лютого.

В останнє десятиліття NORAD здійснював в середньому сім перехоплень російських військових літаків за рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Росія

Статті

На безпеці не заощаджують: про що домовились міністри оборони країн НАТО

У НАТО повернулися до розгляду складного та болючого для себе питання – інвестицій у безпеку. Адже це потребує значних коштів.
16 лютого 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда, з Брюсселя

Як РФ стає токсичною для західного бізнесу: від бажання залишитися до повного розриву

Токсичність російського бізнесу виходить за межі санкцій ЄС. Західні компанії на випередження маркують території, співпраця з якими несе репутаційні ризики.
16 лютого 2023 — Юрій Горда, Aequo

Міністр оборони Швеції: інтерв'ю про вступ до НАТО, САУ Archer та літаки Gripen для України

Пол Йонсон: "Надсилання Gripen для нас є викликом через те, що нам вони потрібні для захисту суверенітету та недоторканності нашого повітряного простору".
16 лютого 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда, з Брюсселя