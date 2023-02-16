Истребители США второй раз за два дня перехватили российские военные самолеты вблизи Аляски

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов 14 февраля перехватили четыре российских самолета - Ту-95, Су-30 и Су-35 - вблизи Аляски.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении в Twitter Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство", - говорится в заявлении.

"Такая российская активность вблизи североамериканского воздушного пространства происходит регулярно и не рассматривается как угроза, а также не считается провокационной. Командование NORAD предусматривало эту российскую активность и, в результате нашего планирования, были готовы перехватить ее", - говорится в заявлении.

Это уже второй похожий перехват российских самолетов за последние два дня. Первый произошел 13 февраля.

В последнее десятилетие NORAD осуществлял в среднем семь перехватов российских военных самолетов в год.