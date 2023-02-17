Блінкен зустрівся з Санду і висловив занепокоєння спробами Росії дестабілізувати Молдову

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що США "глибоко стурбовані" зусиллями Росії з дестабілізації уряду Молдови.

Про це він сказав на зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, пише "Європейська правда".

"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми спостерігаємо з боку Росії з метою дестабілізації уряду", - сказав Блінкен.

"Ми рішуче підтримуємо Молдову в питаннях її безпеки, незалежності, територіальної цілісності та дуже важливих реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд", - додав він.

Санду назвала 2022 рік "неймовірно складним роком для Молдови" і подякувала США за підтримку в подоланні численних викликів, у тому числі в енергетиці, економіці та безпеці.

Нагадаємо, Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

Белград у відповідь зажадав від Молдови доказів того, що у "плані Кремля" хотіли задіяти диверсантів із Сербії.

Згодом до Молдови не пустили сербських вболівальників, а потім - чорногорських боксерів.

Заява Санду прозвучала за кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію Санду.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ