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Блинкен встретился с Санду и выразил обеспокоенность попытками России дестабилизировать Молдову

Пятница, 17 февраля 2023, 22:29

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что США "глубоко обеспокоены" усилиями России по дестабилизации правительства Молдовы.

Об этом он сказал на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы глубоко обеспокоены некоторыми заговорами, которые мы наблюдаем со стороны России с целью дестабилизации правительства", - сказал Блинкен.

"Мы решительно поддерживаем Молдову в вопросах ее безопасности, независимости, территориальной целостности и очень важных реформаторских усилий, которые прилагают президент и правительство", - добавил он.

Санду назвала 2022 год "невероятно сложным годом для Молдовы" и поблагодарила США за поддержку в преодолении многочисленных вызовов, в том числе в энергетике, экономике и безопасности.

Напомним, Санду 13 февраля заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, атаки на правительственные здания и смену власти в Молдове.

Белград в ответ потребовал от Молдовы доказательств того, что в "плане Кремля" хотели задействовать диверсантов из Сербии.

Впоследствии в Молдову не пустили сербских болельщиков, а затем - черногорских боксеров.

Заявление Санду прозвучало через несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию Санду.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

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Молдова США

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