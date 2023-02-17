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Латвія внесла до списку небажаних осіб трьох російських акторів за виступи в окупованому Криму

П'ятниця, 17 лютого 2023, 22:56

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення занести до списку небажаних осіб трьох громадян Росії - акторів театру Даміра Садрєєва, Алєксєя Швецова і Віталія Сколова.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У МЗС вказують, що співробітники театру продовжують активно виступати в окупованому Росією Криму.

З огляду на принципову підтримку Латвією цілісності українських територій, в'їзд таких людей до Латвії та перебування є небажаним.

У МЗС наголошують, що Латвія рішуче засуджує агресію Росії проти України та її територіальної цілісності, що розпочалася 2014 року, а також неспровоковане та невиправдане повномасштабне військове вторгнення до України, що триває вже майже рік, і в якому внаслідок жорстоких дій російських збройних сил кожного дня гинуть українські мирні мешканці та військові.

Нагадаємо, Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість передавати конфісковані у п'яних водіїв авто на потреби української армії

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Латвія

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