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Латвия внесла в список нежелательных лиц 3 российских актеров за выступления в оккупированном Крыму

Пятница, 17 февраля 2023, 22:56

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение включить в список нежелательных лиц трех граждан России — актеров театра Дамира Садреева, Алексея Швецова и Виталия Сколова.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В МИДе указывают, что сотрудники театра продолжают активно выступать в оккупированном Россией Крыму.

Учитывая принципиальную поддержку Латвией целостности украинских территорий, въезд таких людей в Латвию и пребывание является нежелательным.

В МИД подчеркивают, что Латвия решительно осуждает агрессию России против Украины и ее территориальной целостности, начавшуюся в 2014 году, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное вторжение в Украину, которое продолжается уже почти год, и в котором в результате жестоких действий российских вооруженных сил каждый день гибнут украинские мирные жители и военные.

Напомним, сейм Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют передавать конфискованные у пьяных водителей авто на нужды украинской армии

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Латвия

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