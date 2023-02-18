Прем’єр Британії вимагатиме у союзників подвоїти військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликатиме західних лідерів надати більше допомоги Україні на тлі повідомлень про новий наступ РФ.

Про це він скаже у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ріші Сунак скаже, що необхідно зробити більше для "зміцнення довгострокової безпеки України" і що лідери повинні "подвоїти" військову підтримку зруйнованої війною країни.

Прем'єр-міністр має намір заявити, що для вигнання російських військ необхідні "передові можливості за стандартами НАТО".

У триденній конференції, на якій обговорюються найбільш актуальні виклики міжнародній безпеці, беруть участь багато високопоставлених західних чиновників, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і віцепрезидента США Камалу Гарріс.

У своєму виступі Сунак стверджуватиме, що забезпечення тривалого миру в Україні вимагатиме зміцнення міжнародного права, і закликатиме до нового плану захисту суверенітету країни в майбутньому.

"На карту в цій війні поставлено навіть більше, ніж безпека і суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку і суверенітет кожної нації", - вважає він.

"Тому що вторгнення Росії, її огидні військові злочини і безвідповідальна ядерна риторика є симптомами більш широкої загрози всьому, у що ми віримо" – стверджує Сунак.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив за реформу міжнародних інституцій, в тому числі Ради безпеки ООН, через нові виклики у світі.