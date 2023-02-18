Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єр Британії вимагатиме у союзників подвоїти військову допомогу Україні

Субота, 18 лютого 2023, 08:24

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликатиме західних лідерів надати більше допомоги Україні на тлі повідомлень про новий наступ РФ.

Про це він скаже у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ріші Сунак скаже, що необхідно зробити більше для "зміцнення довгострокової безпеки України" і що лідери повинні "подвоїти" військову підтримку зруйнованої війною країни.

Прем'єр-міністр має намір заявити, що для вигнання російських військ необхідні "передові можливості за стандартами НАТО".

У триденній конференції, на якій обговорюються найбільш актуальні виклики міжнародній безпеці, беруть участь багато високопоставлених західних чиновників, включаючи канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і віцепрезидента США Камалу Гарріс.

У своєму виступі Сунак стверджуватиме, що забезпечення тривалого миру в Україні вимагатиме зміцнення міжнародного права, і закликатиме до нового плану захисту суверенітету країни в майбутньому.

"На карту в цій війні поставлено навіть більше, ніж безпека і суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку і суверенітет кожної нації", - вважає він.

"Тому що вторгнення Росії, її огидні військові злочини і безвідповідальна ядерна риторика є симптомами більш широкої загрози всьому, у що ми віримо" – стверджує Сунак.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив за реформу міжнародних інституцій, в тому числі Ради безпеки ООН, через нові виклики у світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Мюнхен Велика Британія Війна з РФ

Статті

Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені

Побудова нового світового порядку вже почалася. А готовність прощати Росії все – змінилася на пісню "Путін – лох" на Мюнхенській конференції...
17 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мюнхена

Як у Чорногорії поєднується підтримка України та любов до "русского міру"

Дрейф Чорногорії до антизахідного та антиукраїнського табору може продовжитися та пришвидшитися. Що робитимуть у цій ситуації ЄС та НАТО, незрозуміло.
17 лютого 2023 — Наталя Іщенко, "Балканський оглядач"

"Хто підпише – той буде вбитий". На що піде РФ, щоб зберегти вплив на Сербію

Сербські радикали погрожують вбивством президенту Вучичу у разі підписання угоди з Косовом. Найбільше у розпалюванні протестів зацікавлена Росія.
17 лютого 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда