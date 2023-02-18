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Премьер Британии потребует у союзников удвоить военную помощь Украине

Суббота, 18 февраля 2023, 08:24

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак будет призывать западных лидеров оказать больше помощи Украине на фоне сообщений о новом наступлении РФ.

Об этом он скажет в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Риши Сунак скажет, что необходимо сделать больше для "укрепления долгосрочной безопасности Украины" и что лидеры должны "удвоить" военную поддержку разрушенной войной страны.

Премьер-министр намерен заявить, что для изгнания российских войск необходимы "передовые возможности по стандартам НАТО".

В трехдневной конференции, на которой обсуждаются наиболее актуальные вызовы международной безопасности, участвуют многие высокопоставленные западные чиновники, включая канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и вице-президента США Камалу Харрис.

В своем выступлении Сунак будет утверждать, что обеспечение длительного мира в Украине потребует укрепления международного права, и призывать к новому плану защиты суверенитета страны в будущем.

"На карту в этой войне поставлено даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации. Речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации", - считает он.

"Потому что вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим" - утверждает Сунак.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за реформу международных институтов, в том числе Совета безопасности ООН, из-за новых вызовов в мире.

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Мюнхен Великобритания Война с РФ

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