У Німеччині критикують прохання України про касетні боєприпаси і фосфорні бомби

Політик німецьких "Зелених" Антон Гофрайтер розкритикував вимогу України щодо касетних боєприпасів та фосфорних бомб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Україна вимагає все. Я думаю, що ця вимога є неправильною", - сказав голова комітету Бундестагу з питань Європи. Гофрайтер відповів ствердно на питання, чи потрібно поставити тут знак "стоп".

За словами Гофрайтера, ця "на мій погляд, нерозумна вимога" виникла з відчаю.

"Тому що те, що обіцяють, не виконується в достатній мірі - хорошим прикладом є Leopard 2" - зазначив він. Німеччина, Польща та Португалія пообіцяли Україні основні бойові танки цього типу. Заява канцлера Олафа Шольца про те, що Київ отримає танки для двох батальйонів, наразі не може бути виконана, оскільки багато інших країн виступали за постачання, але зараз утримуються.

На Мюнхенській конференції з безпеки український віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков закликав до надання касетних боєприпасів і фосфорної зброї - застосування обох видів зброї є суперечливим, а касетні боєприпаси заборонені міжнародним правом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соботу на полях Мюнхенської конференції заявив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.

"У нас є докази, що РФ використовує касетні боєприпаси. Ми розуміємо, що ці снаряди - спірне питання у світі. Ми не є частиною конвенції, яка забороняє використання касетних боєприпасів. Тому легально - жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил", - сказав він.