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В Германии критикуют просьбу Украины о кассетных боеприпасах и фосфорных бомбах

Суббота, 18 февраля 2023, 16:46

Политик немецких "Зеленых" Антон Гофрайтер раскритиковал требование Украины относительно кассетных боеприпасов и фосфорных бомб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Украина требует все. Я думаю, что это требование является неправильным", - сказал председатель комитета Бундестага по вопросам Европы. Гофрайтер ответил утвердительно на вопрос, нужно ли поставить здесь знак "стоп".

 По словам Гофрайтера, это "на мой взгляд, неразумное требование" возникло из отчаяния.

"Потому что то, что обещают, не выполняется в достаточной степени - хорошим примером является Leopard 2" - отметил он. Германия, Польша и Португалия пообещали Украине основные боевые танки этого типа. Заявление канцлера Олафа Шольца о том, что Киев получит танки для двух батальонов, пока не может быть выполнено, поскольку многие другие страны выступали за поставки, но сейчас воздерживаются.

На Мюнхенской конференции по безопасности украинский вице-премьер-министр Александр Кубраков призвал к предоставлению кассетных боеприпасов и фосфорного оружия - применение обоих видов оружия является спорным, а кассетные боеприпасы запрещены международным правом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу на полях Мюнхенской конференции заявил, что в случае предоставления украинским силам кассетных боеприпасов, эти снаряды будут использованы исключительно против российской армии.

"У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные боеприпасы. Мы понимаем, что эти снаряды - спорный вопрос в мире. Мы не являемся частью конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Поэтому легально - никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", - сказал он.

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