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Прем'єр Британії обговорив з канцлером Німеччини довгострокові оборонні потреби України

Субота, 18 лютого 2023, 17:29

Прем'єр Британії Ріші Сунак провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Мюнхені, говорили також про Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в офісі прем'єра Британії.

Сунак віддав належне ролі Шольца в усуненні енергетичної залежності Німеччини від Росії та трансформації німецької оборони.

"Лідери погодилися з необхідністю збереження рекордного рівня міжнародної підтримки України. Вони погодилися, що нещодавні міжнародні пропозиції щодо основних бойових танків та іншого обладнання матимуть трансформаційний характер на місцях" - йдеться у повідомленні.

Сунак наголосив на необхідності для союзників думати не лише про забезпечення миру в короткостроковій перспективі, але й про зміцнення довгострокової оборони України.

Лідери також обговорили важливість зміцнення НАТО і висловили підтримку вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак виступив за створення для України розширених можливостей натівського стандарту, які мають дати їй захист до того, як вона стане членом Альянсу.

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Велика Британія Німеччина Війна з РФ

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