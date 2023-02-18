Премьер Британии обсудил с канцлером Германии долгосрочные оборонные потребности Украины

Премьер Великобритании Риши Сунак провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в Мюнхене, говорили также об Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе премьера Великобритании.

Сунак отдал должное роли Шольца в устранении энергетической зависимости Германии от России и трансформации немецкой обороны.

"Лидеры согласились с необходимостью сохранения рекордного уровня международной поддержки Украины. Они согласились, что недавние международные предложения по основным боевым танкам и другому оборудованию будут иметь трансформационный характер на местах", - говорится в сообщении.

Сунак отметил необходимость для союзников думать не только об обеспечении мира в краткосрочной перспективе, но и об укреплении долгосрочной обороны Украины.

Лидеры также обсудили важность укрепления НАТО и выразили поддержку вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Риши Сунак выступил за создание для Украины расширенных возможностей натовского стандарта, которые должны дать ей защиту до того, как она станет членом Альянса.