Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьер Британии обсудил с канцлером Германии долгосрочные оборонные потребности Украины

Суббота, 18 февраля 2023, 17:29

Премьер Великобритании Риши Сунак провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в Мюнхене, говорили также об Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе премьера Великобритании.

Сунак отдал должное роли Шольца в устранении энергетической зависимости Германии от России и трансформации немецкой обороны.

"Лидеры согласились с необходимостью сохранения рекордного уровня международной поддержки Украины. Они согласились, что недавние международные предложения по основным боевым танкам и другому оборудованию будут иметь трансформационный характер на местах", - говорится в сообщении.

Сунак отметил необходимость для союзников думать не только об обеспечении мира в краткосрочной перспективе, но и об укреплении долгосрочной обороны Украины.

Лидеры также обсудили важность укрепления НАТО и выразили поддержку вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Как сообщалось, премьер-министр Британии Риши Сунак выступил за создание для Украины расширенных возможностей натовского стандарта, которые должны дать ей защиту до того, как она станет членом Альянса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Германия Война с РФ

Статьи

Мир без участия России: о каком послевоенном порядке договариваются в Мюнхене

Построение нового мирового порядка уже началось. А готовность прощать России все сменилась на песню "Путин – лох" на Мюнхенской конференции...
17 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Мюнхена

Как в Черногории сочетается поддержка Украины и любовь к "русскому миру"

Дрейф Черногории к антизападному и антиукраинскому лагерю может продолжиться и ускориться. Что будут делать в этой ситуации ЕС и НАТО, неясно (укр.)
17 февраля 2023 — Наталья Ищенко, "Балканський оглядач"

"Кто подпишет – тот будет убит". На что пойдет РФ, чтобы сохранить влияние на Сербию

Сербские радикалы угрожают убийством президенту Вучичу в случае подписания соглашения с Косовом. Больше всего в разжигании протестов заинтересована Россия (укр.)
17 февраля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда