США вважають, що Китай "підходить до межі" летальної військової допомоги Росії – CNN

Сполучені Штати останнім часом помічають "тривожні" тенденції стосовно підтримки Китаєм російських сил і бачать ознаки того, що Пекін хоче "підкрастися до межі" надання летальної військової допомоги Росії, але так, щоб це не було викрито.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає CNN із посиланням на неназваних посадовців США, знайомих із розвідувальними даними.

Співрозмовники телеканалу не стали детально описувати, які саме розвідувальні дані свідчать про нещодавні зміни в позиції Китаю, але додали: у Вашингтоні були настільки стурбовані, що поділилися розвідданими з союзниками і партнерами на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами високопосадовця Державного департаменту США, питання підтримки Китаєм Росії порушив і Ентоні Блінкен під час зустрічі з керівником Офісу закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ваном Ї.

"Держсекретар був досить відвертим, попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги Росії в систематичному ухиленні від санкцій", – зазначив він.

За словами співрозмовників CNN, у США бачать, як Китай публічно намагається представити себе прихильником миру і підтримувати відносини з Європою, в той же час тихо допомагаючи Росії в її військових діях і розглядаючи можливість надання летальної допомоги.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.

Але зараз, додали вони, є ознаки того, що Пекін може розглядати й надання летальної зброї, й США публічно і приватно попереджають, що уважно стежать за будь-якими порушеннями західних санкцій, що забороняють військову підтримку Росії.

Як відомо, співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.