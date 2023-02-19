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США считают, что Китай "подходит к черте" летальной военной помощи России - CNN

Воскресенье, 19 февраля 2023, 09:03

Соединенные Штаты в последнее время замечают "тревожные" тенденции по поддержке Китаем российских сил и видят признаки того, что Пекин хочет "подкрасться к грани" предоставления летальной военной помощи России, но так, чтобы это не было разоблачено.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает CNN со ссылкой на неназванных чиновников США, знакомых с разведывательными данными.

Собеседники телеканала не стали подробно описывать, какие именно разведывательные данные свидетельствуют о недавних изменениях в позиции Китая, но добавили: в Вашингтоне были настолько обеспокоены, что поделились разведданными с союзниками и партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента США, вопрос поддержки Китаем России поднял и Энтони Блинкен во время встречи с руководителем Офиса иностранных дел Центрального комитета Компартии Китая Ваном И.

"Госсекретарь был достаточно откровенным, предупреждая о последствиях оказания Китаем материальной поддержки России или помощи России в систематическом уклонении от санкций", - отметил он.

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По словам собеседников CNN, в США видят, как Китай публично пытается представить себя сторонником мира и поддерживать отношения с Европой, в то же время тихо помогая России в ее военных действиях и рассматривая возможность предоставления летальной помощи.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину из-за имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали нелетальное оборудование России для использования в Украине - в частности бронежилеты и каски.

Но сейчас, добавили они, есть признаки того, что Пекин может рассматривать и предоставление летального оружия, и США публично и частным образом предупреждают, что внимательно следят за любыми нарушениями западных санкций, запрещающих военную поддержку России.

Как известно, сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

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Китай Война с РФ

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