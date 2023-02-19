Росія згортає консульські послуги в Нідерландах після вислання працівників посольства

Посольство Росії в Нідерландах у неділю оголосило про обмеження в наданні консульських послуг після рішення нідерландської влади вислати частину працівників дипустанови за підозрою у шпигунстві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні російського посольства.

"У зв'язку з рішенням нідерландської влади про скорочення персоналу Посольства Росії в Гаазі, починаючи з 20 лютого 2023 року прийом відвідувачів за оформленими раніше записами (окрім видачі паспортів) здійснюватися не буде", – зазначає посольство РФ у Гаазі.

Там додають, що консульський відділ без попереднього запису не прийматиме звернення з пенсійних питань і оформлення свідоцтв на повернення в Росію.

"Шкодуємо про тимчасові незручності, спричинені недружніми діями влади Нідерландів", – йдеться в заяві російської дипломатичної установи.

Напередодні стало відомо, що Нідерланди вирішили скоротити кількість дипломатів у російському посольстві через неодноразові спроби працевлаштувати в дипмісії співробітників розвідки. Російські дипломати, які не можуть залишитися, повинні покинути Нідерланди протягом двох тижнів. Російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите з 21 лютого.

Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі закриється 20 лютого. Це означає, що, серед іншого, з Санкт-Петербурга більше не буде надаватися допомога нідерландським громадянам і організаціям. Посольство Нідерландів у Москві залишиться відкритим.

Як відомо, після вторгнення Росії в Україну Нідерланди вислали 17 російських розвідників у березні 2022 року. У відповідь Росія вислала 15 голландських дипломатів. З цього моменту велися переговори про розміщення нових дипломатів з обох сторін.

У п’ятницю до МЗС РФ викликали посла Нідерландів через розслідування, яке припустило, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Владіміром Путіним.